Landeschefs bringen Flugabgabe ins Trudeln

„Es ist legitim, die Flugabgabe zu überdenken“

Und darüber grübelt man auch im Wiener Rathaus. „Wien lebt von seiner internationalen Erreichbarkeit“, sagt Ludwig. Gute Flugverbindungen sicherten Arbeitsplätze, Tourismus und Wirtschaft. Wandere Verkehr in Nachbarregionen ab, verliere man Wertschöpfung, Beschäftigung „und am Ende auch Einnahmen“. Der Bürgermeister betont zwar, dass staatliche Einnahmen wichtig seien. Aber: Verfehle eine Abgabe ihr Ziel und schade mehr als sie nütze, „dann ist es legitim und vernünftig, sie zu überdenken“. Die Flugabgabe gehöre einer „ehrlichen Evaluierung“ unterzogen – mit dem Ziel, den Standort im europäischen Wettbewerb zu stärken.