Starker Pauger belohnt sich mit Top-10-Ergebnis

Einen ganz starken Auftritt, allerdings ohne das erhoffte große Happy End, gab es am Wochenende für den Bregenzer Leon Pauger bei der „Challenge Mallorca“.
Bei dem Mitteldistanz-Bewerb, bei dem es 1,9 Schwimm-, 90 Rad- und 21 Lauf-Kilometer zu absolvieren gilt, kam Pauger mit knapp einer Minute Rückstand auf die Spitze aus dem Wasser.
Auf dem Rad präsentierte sich der 27-Jährige dann aber ausgezeichnet, übernahm die Führung und ging mit zwei Minuten Vorsprung auf seine Verfolger in den abschließenden Halbmarathon.
Dort kämpfte er tapfer, war als Solist aber chancenlos und fiel noch auf Rang neun zurück. „Dennoch bin ich mit meiner Leistung bis zum Lauf sehr zufrieden.“
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