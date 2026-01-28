Kreuzfahrtschiff und 17.000 Tiere für Triathlet

2026 hätte kaum spannender anfangen können für Triathlet Leon Pauger! Den Jahreswechsel hatte der Vorarlberger noch gemütlich in der Heimat verbracht und gefeiert. Am 9. Jänner ging es dann aber schon ab nach Thailand ins knapp dreiwöchige Trainingslager, wo er sich bis heute den Feinschliff für die neue Saison holte. „Die zum Teil 40 Grad Temperaturunterschied waren in den ersten Tagen schon schwierig“, erzählt Pauger, der von Minus 10 Grad im „Ländle“ auf tropische 30 Grad ging, „aber mittlerweile gewöhne ich mich schnell daran, das war bereits mein fünftes Trainingslager in Thailand.“