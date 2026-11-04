Bester beim Hearing: Grüner Büroleiter Finanzchef

Die Nachfolge der Leitung der Abteilung Finanzen ist nun fixiert. Gemäß des Stadtsenatsbeschlusses wird Marc Schimpel die Nachfolge von Christoph Wutte antreten. Im Rahmen eines Objektivierungsverfahrens erwies er sich als der bestgeeignetste Bewerber. Marc Schimpel, der lange Zeit das Büro des ehemaligen Grünen-Vizekanzlers Werner Kogler leitete und danach den Vorsitz beim COFAG-Ausschuss für Corona-Hilfen hatte, übersiedelt nun von Wien in die Landeshauptstadt Klagenfurt. Eigenlich wollte er zu einem Studium nach Paris, jetzt arbeitet er für das Rathaus.