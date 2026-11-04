Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FP stimmte dagegen

Bester beim Hearing: Grüner Büroleiter Finanzchef

Kärnten
04.11.2026 14:00
Das Rathaus Klagenfurt erhält mit Marc Schimpel einen neuen Finanzchef.
Das Rathaus Klagenfurt erhält mit Marc Schimpel einen neuen Finanzchef.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Der neue Finanzchef des Rathauses steht fest. Marc Schimpel, der lange Zeit das Büro des ehemaligen Grünen-Vizekanzlers Werner Kogler leitete und danach den Vorsitz beim COFAG-Ausschuss für Corona-Hilfen hatte, wird Nachfolger von Christoph Wutte in der Finanzverwaltung des Rathauses.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Nachfolge der Leitung der Abteilung Finanzen ist nun fixiert. Gemäß des Stadtsenatsbeschlusses wird Marc Schimpel die Nachfolge von Christoph Wutte antreten. Im Rahmen eines Objektivierungsverfahrens erwies er sich als der bestgeeignetste Bewerber. Marc Schimpel, der lange Zeit das Büro des ehemaligen Grünen-Vizekanzlers Werner Kogler leitete und danach den Vorsitz beim COFAG-Ausschuss für Corona-Hilfen hatte, übersiedelt nun von Wien in die Landeshauptstadt Klagenfurt. Eigenlich wollte er zu einem Studium nach Paris, jetzt arbeitet er für das Rathaus.

Marc Schimpel war Büroleiter von Vizekanzler Werner Kogler. Nun arbeitet er im Rathaus ...
Marc Schimpel war Büroleiter von Vizekanzler Werner Kogler. Nun arbeitet er im Rathaus Klagenfurt.(Bild: BKA, Dragan Tatic)

Schimpel muss Kritiker überzeugen
FP-Stadträtin Sandra Wassermann, die sich das Hearing des zuständigen Ausschusses angehört hatte, stimmte gegen den 49-jährigen Steirer, alle anderen Parteien waren für Schimpel. Der Rechnungshof hat die COFAG einst wegen mangelnder Transparenz und sündteurer, ausgelagerter Beraterverträge (21 Millionen Euro) komplett zerpflückt. Auch in Klagenfurt muss Schimpel viele Kritiker erst überzeugen.

„Im Hearing-Ausschussverfahren war Schimpel jedoch der Beste, darum erhält er den Job“, sagt Stadtchef Christian Scheider. Der Vertrag ist für ein Jahr befristet, kann dann verlängert werden.

Neue Frauenreferentin bestellt
Geklärt ist auch die Nachbesetzung von Frauenreferentin Astrid Malle,  die sehr erfolgreich das Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen leitete.Malle wird nun durch Barbara Schreier-Schmid ersetzt. „Schreier-Schmid hat eine lange Erfahrung im Rathaus, macht ihre neue Aufgabe sicherlich gut“, sagt Scheider.

Die sanierungsbedürftige Volksschule 13 am Spitalberg könnte auf das Areal der Kabeg übersiedeln. Dies allerdings erst, wenn das aktuelle Dermatologiegebäude nicht mehr benötigt wird, was aus derzeitiger Sicht im Jahr 2033 passieren soll.

Auch die Pischeldorfer Straße wird saniert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf drei Millionen Euro. „Die vierspurige Fahrbahn wird auch danach bleiben“, beruhigt Referentin Sandra Wassermann (FP). Die Villacher Straße dagegen wird bei der Ein- und Ausfahrt von zwei auf eine Fahrspur verkleinert. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
04.11.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
US-Wahl 2024
Satter Demokraten-Sieg: Trump ist eine „Lame Duck“
194.849 mal gelesen
Die Wahlkampfauftritte Trumps für die Republikaner dürften mehr geschadet als genutzt haben. 
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
126.471 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
112.943 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
US-Wahl 2024
Satter Demokraten-Sieg: Trump ist eine „Lame Duck“
2046 mal kommentiert
Die Wahlkampfauftritte Trumps für die Republikaner dürften mehr geschadet als genutzt haben. 
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1020 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
688 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Mehr Kärnten
FP stimmte dagegen
Bester beim Hearing: Grüner Büroleiter Finanzchef
Krone Plus Logo
Zu wenig Amtstierärzte
Tierhalteverbot ist oft ein „stumpfes Schwert“
UCI-Rennen kommt 2027
Premiere! Rad-Stars könnten in Kärnten gastieren
Immer mehr Betroffene
Wenn das Heizen im Winter zur Kostenfrage wird
Siedeln nach Villach
Weichen gestellt: 34 Grazer Zuglenker müssen gehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf