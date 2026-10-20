Tauernbahnstrecke wird vier Tage lang gesperrt

Ab dem kommenden Samstag ist die ÖBB-Tauernbahnstrecke ab Schwarzach für den Zugverkehr gesperrt. Grund ist die Inbetriebnahme eines neuen elektronischen Stellwerks. Von der Sperre zwischen dem 24. und 27. Oktober ist der Abschnitt zwischen Schwarzach und Mallnitz (K) betroffen.
Die Sperre ist Teil eines umfassenden Modernisierungsprojekts der ÖBB. Mit dem neuen elektronischen Stellwerk wird die Betriebsführung weiter digitalisiert und die Grundlage für mehr Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und eine höhere Betriebsqualität auf der wichtigen Nord-Süd-Bahnachse geschaffen.
In der Zeit der Sperre gibt es einen umfassenden Schienenersatzverkehr zwischen Schwarzach und Bad Gastein.
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