Totalsanierung Hütteldorf und neue S-Bahn-Station

Bauarbeiten sollen in drei Jahren beginnen

Damit genug Platz für eine komplett zweigleisige S45 bis nach Hütteldorf ist, müssen nicht nur in Hütteldorf und Penzing Gleisanlagen umgeplant werden, sondern auch schon zwischen Wolf in der Au und Ameisgasse. Das bedeutet auch eine Erneuerung der Brücken bei der Deutschordenstraße, Hochsatzengasse und Zehetnergasse. Im Zuge der Bauarbeiten sollen auch Fußgänger und Radfahrer attraktivere Verbindungen bekommen.