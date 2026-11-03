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XXL-Krater bei Villa

Nicolas Cage schockt Fans: „Ich bin obdachlos!“

Society International
03.11.2026 08:52
(Bild: Krone-Collage/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Craig Barritt, AP/Ethan Swope)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Ich bin gerade ein wenig obdachlos!“ Bei der Comic Con in Los Angeles schockte Nicolas Cage die Fans mit der Enthüllung, dass er zurzeit kein eigenes Dach über dem Kopf hat. Denn anders als viele andere Hollywood-Stars besitzt der Schauspieler „nur“ ein Domizil – und dieses ist im Moment unbewohnbar. 

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Der Grund: Vor seiner Strandvilla in Malibu war Anfang September der Boden plötzlich abgesackt und vor seiner Garage ist ein tiefer Krater entstanden.

Cage wohnt mit Familie im Hotel
Der 62-Jährige wollte zum Zustand seiner Villa keine Details geben, und witzelte stattdessen nur: „Meinem Haus in Malibu ist etwas zugestoßen.“ Seither sei es nicht mehr bewohnbar. Das bedeutet für Cage, „dass ich in Hotels leben muss“.

Vor der Villa von Nicolas Cage hat sich ein riesiges Erdloch aufgetan.
Vor der Villa von Nicolas Cage hat sich ein riesiges Erdloch aufgetan.(Bild: AP/Ethan Swope)

Seine aktuelle Hotel-Bleibe scheint sich ein paar Kilometer den Pacific Coast Highway hinunter in Santa Monica zu befinden. Dort wurde der Schauspieler am Wochenende gesichtet, wie er mit seiner vierjährigen Tochter August zu Halloween Süßigkeiten sammeln ging.

Notfall-Baugenehmigung für Hollywoodstar
Die Behörden in Malibu haben nicht nur das 10,5 Millionen Dollar teure Anwesen von Cage, sondern auch sechs weitere Nachbarhäuser wegen des „Sinkholes“ als „unbewohnbar“ deklariert.

Dennoch versucht der Schauspieler alles, seine Bleibe zu retten. Die Stadt hat bereits seinem Antrag einer Notfall-Baugenehmigung zugestimmt. Diese erlaubt ihm, sowohl am Strand als auch an der Außenseite seines Hauses Sandsäcke aufzuschichten. Sie sollen das Anwesen vor den Wellen schützen und eine weitere Küstenerosion verhindern.

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Aus den Unterlagen geht laut „Page Six“ außerdem hervor, dass weitere Genehmigungen erteilt wurden. Sie betreffen die Beseitigung von Asphalttrümmern im Zusammenhang mit dem Erdloch sowie vorbereitende Arbeiten für die Installation einer Hangsicherung und die Aushebung von Erdreich, um Bodenproben zu entnehmen.

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