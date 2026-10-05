„Budget-Kürzung würde uns zehn Jahre zurückwerfen“

Zur Wirtschaft: Steirische Automobil- und Technologieunternehmen kämpfen, bei der AVL – ein starker Partner der TU Graz – folgt eine Kündigungswelle der nächsten. Was hat man verpasst? Welchen Fokus muss Ihre Uni als Ausbildungsstätte neu legen?

Die TU Graz zeichnet aus, dass wir Innovation in all diese Firmen hineintragen. Wir können aber als TU Graz nicht die Weltwirtschaft retten. Die Autoindustrie befindet sich in einem radikalen Wandel. Ich denke, man hat viel zu lange zugesehen und sich auf den Lorbeeren ausgeruht – vor allem in Deutschland, wo die Steiermark als Zulieferer ja abhängig ist. Ich wundere mich, warum die Autoindustrie nicht langsam anfängt, Roboter zu produzieren. Wenn ich eine Prognose wagen darf: Heute hat jeder ein Auto. Was heute das Auto ist, wird künftig der ein oder andere Roboter sein. Die Autobranche wäre perfekt ausgestattet, diese zu produzieren. Die Chinesen machen es schon vor. Man muss in neuen Geschäftsmodellen denken. Da liefern die Technischen Unis natürlich die optimalen Voraussetzungen.