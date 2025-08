Gold trotz hoher Preise gefragt, Schmuck weniger

Der größte Anteil entfiel demnach auf Börsen in Asien, mit einem Anteil von 70 Tonnen. Zudem haben die Zentralbanken ihre Goldkäufe fortgesetzt, wenn auch in geringerem Tempo. Auch Investitionen in Goldbarren und -münzen sind gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Nachfrage laut dem Bericht um elf Prozent und lag im zweiten Quartal weltweit bei 1249 Tonnen.