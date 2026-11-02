Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Persönliche“ Gründe

4. Kind von Brad Pitt legt Namen des Vaters ab

Stars & Society
02.11.2026 23:25
Von links nach rechts sind zu sehen: Maddox, Vivienne, Angelina Jolie, Knox, Shiloh und Zahara
Von links nach rechts sind zu sehen: Maddox, Vivienne, Angelina Jolie, Knox, Shiloh und Zahara(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vivienne, die jüngste Tochter von Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), hat als viertes Kind des ehemaligen Paars offiziell den Nachnamen „Pitt“ aus ihrem Namen streichen lassen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine Richterin in Los Angeles gab am Montag (Ortszeit) dem Antrag auf Namensänderung statt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Die 18-Jährige heißt nun rechtlich Vivienne Marcheline Jolie statt Vivienne Marcheline Jolie-Pitt.

Vivienne folgt damit ihren Geschwistern Maddox (25), Zahara (21) und Shiloh (20), die sich bereits vor ihr durch eine Namensänderung vom Vater distanziert hatten. Maddox und Zahara setzen ihren Antrag in diesem Jahr durch. Shiloh änderte ihren Namen bereits rechtlich im Jahr 2024. Vivienne hatte im vergangenen Juli, kurz nach ihrem 18. Geburtstag, entsprechende Papiere eingereicht. Laut der US-Zeitschrift „People“ gab sie auf dem Formular „persönliche“ Gründe für den Schritt an.

Sechs gemeinsame Kinder – Vorwürfe nach Trennung
Angelina Jolie und Brad Pitt haben zusammen drei leibliche Kinder: Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox. Zudem hat das ehemalige Paar drei gemeinsame Adoptivkinder: Maddox, Pax und Zahara.

Lesen Sie auch:
Angelina Jolie wird künftig mehr in der Weltgeschichte herumgondeln und ein „nomadisches“ Leben ...
Alle Kinder erwachsen
Angelina Jolie plant ein „nomadisches“ Leben
10.09.2026
Jetzt kann sie endlich
„Redet seit Jahren davon“: Jolie hat USA verlassen
01.08.2026

Die lange Beziehung der Hollywood-Stars nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten ihr und den Kindern gegenüber vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
02.11.2026 23:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kim Virginia Grey flog bei „Promi Big Brother“ raus und gestand anschließend eine Babylüge ein.
„Das kann sein ...“
„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu
Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
213.436 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
137.097 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
125.663 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2024 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1871 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1515 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Stars & Society
„Persönliche“ Gründe
4. Kind von Brad Pitt legt Namen des Vaters ab
TV-Kritik der „Krone“
Thomas Stipsits als René Benko: Funktioniert das?
Während Gewalt-Vorwurf
Gericht lässt Mette-Marits Sohn Marius frei
Nackt und engagiert!
Alena Gerber bekämpft Kopfgeld auf Straßenhunde!
Die Million winkt!
Eleniak: Die „Baywatch“-Nixe casht auf OnlyFans ab
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf