4. Kind von Brad Pitt legt Namen des Vaters ab

Vivienne folgt damit ihren Geschwistern Maddox (25), Zahara (21) und Shiloh (20), die sich bereits vor ihr durch eine Namensänderung vom Vater distanziert hatten. Maddox und Zahara setzen ihren Antrag in diesem Jahr durch. Shiloh änderte ihren Namen bereits rechtlich im Jahr 2024. Vivienne hatte im vergangenen Juli, kurz nach ihrem 18. Geburtstag, entsprechende Papiere eingereicht. Laut der US-Zeitschrift „People“ gab sie auf dem Formular „persönliche“ Gründe für den Schritt an.