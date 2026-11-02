Lauda: „Was er angefasst hat, wurde zu Gold“

„Immer hohe Ziele gesetzt“

Sein Vater habe immer an sich geglaubt und sich „immer hohe Ziele gesetzt, die er unbedingt erfüllen wollte“, so Lauda. Als Sohn einer echten Legende sei es in der Kindheit nicht immer einfach gewesen, „alle schauen auf dich, in der Schule war das schon unangenehm“, erinnert sich der 45-Jährige.