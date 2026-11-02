Lauda: „Was er angefasst hat, wurde zu Gold“

„Was er angefasst hat, wurde zu Gold“: TV-Experte Mathias Lauda hat am Montagabend bei „Sport und Talk im Hangar 7“ auf ServusTV mit emotionalen Worten die Verdienste seines Vaters Niki Lauda gewürdigt.
„Mit jedem Projekt, das er gewagt hat, war er erfolgreich“, sagte Lauda junior, der bei ServusTV als Formel-1-Experte im Einsatz ist. Sein Vater sei ein Vorbild, was harte Arbeit angeht, gewesen.
„Er wäre stolz auf Kimi (Antonelli, Anm.) und Toto (Wolff, Anm.)“, erwähnte Mathias Lauda auch den WM-Titel von Mercedes-Pilot Antonelli, der sich am Sonntag zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten kürte.
„Immer hohe Ziele gesetzt“
Sein Vater habe immer an sich geglaubt und sich „immer hohe Ziele gesetzt, die er unbedingt erfüllen wollte“, so Lauda. Als Sohn einer echten Legende sei es in der Kindheit nicht immer einfach gewesen, „alle schauen auf dich, in der Schule war das schon unangenehm“, erinnert sich der 45-Jährige.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.