AMS-Rechenfehler sorgt für Chaos in Bundesländern

Es klang nach einer guten Nachricht für 250.000 Menschen: Das Arbeitsmarktservice (AMS) überweist nach einer Rechenpanne, über die die „Krone“ bereits berichtete, rund 135 Millionen Euro an zu wenig ausbezahltem Arbeitslosengeld und Notstandshilfe. Nun sollen Betroffene im Schnitt 400 Euro zurückbekommen. Oder eben nicht. Doch für Zehntausende wird daraus kein Geldregen. Nach ersten Schnellschätzungen aus dem Büro von Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) stehen 50 bis 70 Millionen nicht den Betroffenen zu, sondern Ländern und Gemeinden. Das wäre mehr als ein Drittel bis rund die Hälfte der Summe.