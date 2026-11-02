E-Scooter kollidierten: Bub (11) schwer verletzt

Auf eine Anzeige muss sich eine Ukrainerin (61) in der Tiroler Bezirkshauptstadt Imst gefasst machen. Mit ihrem E-Scooter, der es bei einer späteren Überprüfung auf stolze 74 km/h brachte, war die Frau mit einem Buben (11) kollidiert, der ebenfalls mit dem E-Scooter unterwegs war.