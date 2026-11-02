E-Scooter kollidierten: Bub (11) schwer verletzt

Auf eine Anzeige muss sich eine Ukrainerin (61) in der Tiroler Bezirkshauptstadt Imst gefasst machen. Mit ihrem E-Scooter, der es bei einer späteren Überprüfung auf stolze 74 km/h brachte, war die Frau mit einem Buben (11) kollidiert, der ebenfalls mit dem E-Scooter unterwegs war.
Zu dem Unfall kam es laut Angaben der Polizei am Montag gegen 12 Uhr. Die 61-Jährige fuhr mit ihrem E-Scooter in der Langgasse in Richtung Süden und wollte nach links abbiegen.
„Dabei stieß sie mit dem Buben zusammen, der in Begleitung seiner Mutter auf dem Radweg in Richtung Osten fuhr“, heißt es von den Ermittlern.
Bub mit Rettung ins Krankenhaus
Der Elfjährige, der einen Sturzhelm getragen hatte, stürzte folglich und zog sich „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung in das Krankenhaus Zams. Unterdessen kam die 61-Jährige mit dem Schock davon und blieb unverletzt.
Doch sie muss sich auf eine Anzeige gefasst machen, denn bei der Überprüfung brachte es ihr E-Scooter auf stolze 74 km/h!
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