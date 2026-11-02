Finnland will WM nur ohne Russland ausrichten

Die finnische Stadt Turku hat am Montag angekündigt, dass sie auf die Ausrichtung der Junioren-WM 2028 im Eishockey verzichten wird, sollte Russland daran teilnehmen.
Diese Entscheidung folgte auf den jüngsten Beschluss des Internationalen Sportschiedsgerichtshofs (CAS), das russische Team wieder zu Eishockey-Wettbewerben zuzulassen. Russland ist wegen seines im Februar 2022 lancierten Angriffskriegs gegen die Ukraine von den IIHF-Bewerben ausgeschlossen.
„Solange Russland einen Angriffskrieg in der Ukraine führt, können wir nicht akzeptieren, dass die russische Nationalmannschaft in Turku spielt“, betonte die Bürgermeisterin Piia Elo in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Finnland zählt zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine.
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