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Nach Heimniederlage

Haie zogen Notbremse und entließen Trainerteam

Eishockey
02.11.2026 15:57
Florian Pedevilla (l.) und Ryan Kinasewich müssen gehen.
Florian Pedevilla (l.) und Ryan Kinasewich müssen gehen.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Der vorletzte der ICE-Hockey-League trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Ryan Kinasewich und Co-Trainer Florian Pedevilla. Ein Nachfolger soll bei den Tirolern möglichst bald präsentiert werden.

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Knapp 18 Stunden nach der 1:2-Heimniederlage gegen Pustertal und der siebenten Pleite in Folge zog die Führung der Innsbrucker Haie um General Manager Günter Hanschitz die Notbremse. Am Montag wurden Cheftrainer Ryan Kinasewich und Langzeit-Co-Trainer Florian Pedevilla mit sofortiger Wirkung entlassen.

„Die Entscheidung, Ryan und Florian von ihren Aufgaben zu entbinden, ist uns alles andere als leichtgefallen. Gleichzeitig sehen wir uns in der Verantwortung, auf die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen zu reagieren“, erklärte Hanschitz.

Nachfolge offen
Bereits in den vergangenen Wochen war zu hören, dass Trainer Kinasewich die Verbindung zur Mannschaft verloren haben soll. „Um die sportliche Talfahrt zu stoppen und die Ziele für diese Saison noch zu erreichen, halten wir diesen Schritt für notwendig“, ergänzte der Haie-Boss.

Wer dem bisherigen Trainerteam nachfolgen wird, ist derzeit noch unklar. Aufgrund der Länderspielpause haben die Spieler bis zum Wochenende trainingsfrei. „Jetzt heißt’s Akkus aufladen und dann Vollgas geben. Gegen Pustertal hat man 50 Minuten gesehen, was wir können“, erklärte Haie-Kapitän Marcel Witting.

Viel Zeit bleibt aber nicht, um einen neuen Trainer zu finden. Bereits am Freitag, dem 13. November, steigt dann das Auswärtsspiel gegen den KAC.

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