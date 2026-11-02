Warum Waterhouse & Pattinson noch nicht heiraten

„Eine wunderschöne Sache“

Generell sei es schwierig, eine Beziehung zu führen, „wenn beide diese Berufe ausüben, nicht an einem Ort wohnen und viel reisen“, so Waterhouse. Aber: „Es sind fast zehn Jahre und das ist eine wunderschöne Sache. Ich kann nicht glauben, dass ich das in meinem Leben habe, und ich kann nicht glauben, dass ich so glücklich bin.“