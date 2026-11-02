„Gilded Age“-Staffel startet mit Mega-Überraschung

Genial versteckt in historischen Kostümen

Die beiden prominenten Überraschungsgäste bekamen in der Episode keinen einzigen Ton zu sprechen und waren auch nur für Sekunden zu sehen: Sie huschten als ganz normale Passanten über die New Yorker Straßen. Matt Damon war dabei mit markanten Koteletten und einem dichten Schnurrbart fast schon genial in seiner historischen Kleidung versteckt. An seiner Seite erstaunte auch Talkshow-Urgestein David Letterman die Fans.