„Gilded Age“-Staffel startet mit Mega-Überraschung

Das hat absolut niemand kommen sehen! Die HBO-Erfolgsserie „The Gilded Age“ kehrte diese Woche mit ihrer vierten Staffel auf die Bildschirme zurück und überraschte gleich in der ersten Folge die Fans mit zwei „Statisten“, mit denen vermutlich niemand gerechnet hatte. Möglicherweise wurden sie von den meisten sogar komplett übersehen!
Hollywood-Ikone Matt Damon und Late-Night-Legende David Letterman mischten sich in der ersten Folge tatsächlich klammheimlich unter das gewöhnliche Fußvolk der Serie.
Genial versteckt in historischen Kostümen
Die beiden prominenten Überraschungsgäste bekamen in der Episode keinen einzigen Ton zu sprechen und waren auch nur für Sekunden zu sehen: Sie huschten als ganz normale Passanten über die New Yorker Straßen. Matt Damon war dabei mit markanten Koteletten und einem dichten Schnurrbart fast schon genial in seiner historischen Kleidung versteckt. An seiner Seite erstaunte auch Talkshow-Urgestein David Letterman die Fans.
Auf X wurden von erstaunten Fans Videos des Überraschungsauftrittes geteilt:
Er trug seinen gewohnten Vollbart und schritt ebenfalls ganz entspannt in einem Anzug des „Goldenen Zeitalter“ durchs Bild. Die Macher hielten die spektakulären Gastauftritte eisern geheim. Der Coup ist jedenfalls gelungen: Ein solches Star-Aufgebot als namenlose Statisten hat die Welt des Historiendramas wohl noch nie gesehen.
Darum geht‘s in „The Gilded Age“ auf HBO und Sky
Die HBO-Max-Serie „The Gilded Age“ führt ins New York des späten 19. Jahrhunderts. Dort lässt sich mit Eisenbahn-Millionen zwar fast alles Materielle kaufen, nur gesellschaftliche Anerkennung nicht.
Das opulente Gesellschaftsdrama von „Downton Abbey“-Schöpfer Julian Fellowes gehört 2026 erneut zu den Emmy-Kandidaten und ist unter anderem als beste Dramaserie nominiert. Auch Hauptdarstellerin Carrie Coon sowie Regisseurin Salli Richardson-Whitfield dürfen auf eine Trophäe hoffen.
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