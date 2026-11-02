Tiroler Schützen bekommen Gewehre wieder zurück

Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass zwölf der sichergestellten historischen Gewehre Beschuss- und Abnahmestempel aus der Zeit des Nationalsozialismus aufwiesen. Der Bund der Tiroler Schützenkompanien stellte dazu bereits im Juli 2026 klar, dass es sich um historische Prüfkennzeichnungen und nicht um bewusst gesetzte politische Botschaften handelt, distanzierte sich ausdrücklich von jeglichem nationalsozialistischen Gedankengut und leitete Maßnahmen zur Sensibilisierung sowie zur Klärung des künftigen Umgangs mit derartigen historischen Waffen ein.