Von Kärnten bis ans Meer: Makler bündeln Kräfte

Fokus auf die Adriaküste

Eine besondere Rolle spielt dabei der Alpe-Adria-Raum. Gerade bei Immobilien in Italien und Kroatien können die Kärntner ihre regionalen Kontakte und ihre grenzüberschreitenden Verbindungen einbringen. Sie wollen für Menschen, die sich den Traum vom Domizil am Meer erfüllen möchten, erste Ansprechpartner vor Ort sein. Als Brückenbauer zwischen Kärnten und der Adria begleiten sie Interessenten bei der Suche nach der passenden Immobilie und bringen Käufer und Verkäufer zusammen.