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Von Kärnten bis ans Meer: Makler bündeln Kräfte

Kärnten
02.11.2026 09:00
Paul Perkonig (2vl) und Benjamin Kuschnig (2vr) mit den Kärntner Maklern.
Paul Perkonig (2vl) und Benjamin Kuschnig (2vr) mit den Kärntner Maklern.(Bild: Immowave)
Porträt von Alex Schwab
Von Alex Schwab

Kärntner Immobilienprofis denken längst über die Landesgrenzen hinaus: Mit einem neuen Netzwerk wollen vier Maklerbüros ihre Kräfte bündeln und Kunden bis an die Adria begleiten. Was dahintersteckt, ist mehr als eine gemeinsame Immobilienplattform - es ist der Versuch, den gesamten Alpe-Adria-Raum näher zusammenzubringen.

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Ein Haus am Meer, eine Wohnung an der italienischen Adriaküste oder ein Feriendomizil in Kroatien: Für viele Kärntner ist das ein lang gehegter Traum. Damit dieser leichter Wirklichkeit wird, setzen vier heimische Immobilienbüros künftig verstärkt auf Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg. Realitäten Perkonig, S.R.E Immobilien, Hengstler Immobilien und Simon Immobilien bündeln nämlich unter dem Titel Immowave ihre Erfahrung, Kontakte und Netzwerke.

Mehr als eine Plattform 
Ins Leben gerufen hat die Plattform Immobilienexperte Paul Perkonig. Gemeinsam mit Benjamin Kuschnig von BK Perfection entwickelte und realisierte er die Idee nun auf immowave.at. „Wir möchten unseren Kunden so noch mehr Möglichkeiten bieten – bei der Suche nach dem richtigen Wohntraum genauso wie beim Verkauf ihrer Immobilie“, erklärt Perkonig.

Dabei bleiben alle vier Unternehmen eigenständig. Für Kunden soll sich an der Betreuung nichts ändern. Sehr wohl aber an den Möglichkeiten. Denn durch den gemeinsamen Auftritt wächst das Angebot an Immobilien ebenso wie der Kreis potenzieller Käufer und Verkäufer. Das Netzwerk reicht von Österreich über Italien bis nach Kroatien.

Fokus auf die Adriaküste
Eine besondere Rolle spielt dabei der Alpe-Adria-Raum. Gerade bei Immobilien in Italien und Kroatien können die Kärntner ihre regionalen Kontakte und ihre grenzüberschreitenden Verbindungen einbringen. Sie wollen für Menschen, die sich den Traum vom Domizil am Meer erfüllen möchten, erste Ansprechpartner vor Ort sein. Als Brückenbauer zwischen Kärnten und der Adria begleiten sie Interessenten bei der Suche nach der passenden Immobilie und bringen Käufer und Verkäufer zusammen.

„Die persönliche Betreuung bleibt. Die Möglichkeiten werden größer. Mehr Immobilien, mehr Suchkunden, mehr Kontakte“, bringt es Perkonig auf den Punkt. 

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