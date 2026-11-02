Wo sind Konzepte? See-Campus als Zukunftschance

Janos Juvan hat schon lange bekannt gegeben, dass er am 28. Februar für die Neos kandidieren wird. „Bei anderen Parteien herrscht weiterhin pures Chaos. Bürgermeister Christian Scheider hat noch nichts verraten, die FPÖ weiß auch noch nichts, die SP hat sich nach einem Ringen auf Manfred Mertel als Spitzenkandidaten festgelegt. Bei allen Parteien geht es nur um Personen. Wer wird Bürgermeister, wer wird Stadtrat, wen kann ich in den Gemeinderat bringen. Kein Wort davon, wie man die Stadt nach vorne bringen kann“, sagt Juvan.