Kein neuer Vertrag! 99ers schicken den Goalie heim

Fünf Eishockeyspiele hütete Henri Kiviaho das Tor bei den 99ers, feierte drei Siege. Am Montag gab der Meister bekannt, dass der auslaufende Vertrag mit dem Finnen nicht weiter verlängert wird. Und die Grazer haben gute Gründe für diese Entscheidung.
Der Vertrag von Eishockey-Goalie Henri Kiviaho wird bei den 99ers nicht verlängert. Ganz so überraschend kommt die Meldung aus dem Lager der Grazer nicht. Denn der Finne wurde ja nur als Ersatzmann für den verletzten Max Lagace verpflichtet. Und mit Montag ist der Vertrag ausgelaufen und nicht verlängert worden. Auch, weil Lagace wieder fit ist und auch schon am Eis trainiert.
„Wir möchten uns bei Henri für seine Zeit im Trikot der 99ers bedanken. Er hat unser Team mit seiner spielerischen Qualität, der täglichen Professionalität und dem tollen Charakter enorm bereichert“, wird Sportchef Philipp Pinter vom Verein zitiert. „Auch die Zusammenarbeit mit Nico Wieser und dem rekonvaleszenten Max war hervorragend. Ich bin mir sicher, dass sich sein neues Team über einen starken Rückhalt freuen wird können.“
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