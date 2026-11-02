Kein neuer Vertrag! 99ers schicken den Goalie heim

Der Vertrag von Eishockey-Goalie Henri Kiviaho wird bei den 99ers nicht verlängert. Ganz so überraschend kommt die Meldung aus dem Lager der Grazer nicht. Denn der Finne wurde ja nur als Ersatzmann für den verletzten Max Lagace verpflichtet. Und mit Montag ist der Vertrag ausgelaufen und nicht verlängert worden. Auch, weil Lagace wieder fit ist und auch schon am Eis trainiert.