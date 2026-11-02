„Sei vorbereitet!“ Vettel mit Warnung an Antonelli

Mit 20 Jahren und 68 Tagen ist Kimi Antonelli der jüngste Formel-1-Weltmeister der Geschichte und löste damit Sebastian Vettel als Rekordhalter ab. Der Deutsche gratulierte seinem Nachfolger per Videobotschaft, warnte ihn aber zugleich vor möglichen Folgen nach dem Triumph.
Vettel war bei seinem ersten WM-Titel 2010 mit Red Bull Racing bereits 23 Jahre alt. Antonelli holte die Weltmeisterschaft in seiner zweiten Formel-1-Saison. „Kimi, herzlichen Glückwunsch, Weltmeister, Campione del Mondo, wow, das haben nur sehr wenige von uns geschafft, und niemand hat es in so jungen Jahren geschafft wie du“, gratulierte Vettel in einer Videobotschaft.
Antonellis Fahrstil und seine Einstellung hob der viermalige Weltmeister hervor: „Du bist neugierig, du hörst zu, du lernst schnell, du bist furchtlos, dein Fahrstil war sehr sauber und kontrolliert, und doch immer am Limit, wenn es darauf ankam. Du hast verstanden, dass man nur das kontrollieren kann, was man kontrollieren kann. Du hast einen einzigartigen Fahrstil, und wir genießen es, dir zuzusehen.“
„Sei darauf vorbereitet!“
Dann erinnerte sich Vettel an seinen eigenen großen Tag vor 16 Jahren: Am 14. November 2010 gewann er in Abu Dhabi seinen ersten WM-Titel. „Als ich meinen ersten Titel gewann, schien alles in dem Moment zu geschehen, als ich die Ziellinie überquerte. Ich war überwältigt, stieg aus dem Auto, und die Welt um mich herum raste mit voller Geschwindigkeit weiter. Es war wie ein Rausch, es war unmöglich, darüber nachzudenken. Ich habe tagelang nicht richtig geschlafen – also sei darauf vorbereitet.“
Als Vettel den Weltmeisterpokal in Händen hielt und die Namen der anderen Champions las, sei ihm der Erfolg erst richtig bewusst geworden: „Ich war stolz und zufrieden. Mir wurde klar, dass das Beste nicht das Überqueren der Ziellinie war, das den Titel entschied, sondern all die Rennen, die dazu führten. Es ist nie nur ein einziges Rennen, das zählt, sondern alle Rennen, die wir fahren. Jedes Rennen prägt uns. Und bei allem, was in den kommenden Wochen passieren wird, bin ich mir sicher, dass du bald wieder den Drang verspüren wirst, Rennen zu fahren. Denn es gibt immer noch ein Rennen zu gewinnen.“
Zum Abschluss gab Vettel Antonelli noch einen Rat: „Große Erfolge mögen die Art und Weise verändern, wie die Leute dich sehen, aber du musst nicht die Art und Weise ändern, wie du die Leute siehst. Und jetzt geh und genieße es.“ Auf Italienisch fügte der frühere Ferrari-Pilot hinzu: „Eine feste Umarmung!“
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