„Sei vorbereitet!“ Vettel mit Warnung an Antonelli

Als Vettel den Weltmeisterpokal in Händen hielt und die Namen der anderen Champions las, sei ihm der Erfolg erst richtig bewusst geworden: „Ich war stolz und zufrieden. Mir wurde klar, dass das Beste nicht das Überqueren der Ziellinie war, das den Titel entschied, sondern all die Rennen, die dazu führten. Es ist nie nur ein einziges Rennen, das zählt, sondern alle Rennen, die wir fahren. Jedes Rennen prägt uns. Und bei allem, was in den kommenden Wochen passieren wird, bin ich mir sicher, dass du bald wieder den Drang verspüren wirst, Rennen zu fahren. Denn es gibt immer noch ein Rennen zu gewinnen.“