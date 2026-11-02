Oktober war in Österreich wieder warm und trocken

In diesen Bundesländern regnete es besonders wenig

Gleichzeitig regnete es im Vormonat viel zu wenig. Laut den Fachleuten betrug das Niederschlagsdefizit 40 Prozent. In Wien und der Osthälfte Niederösterreichs fiel im vergangenen Monat um 50 bis 70 Prozent weniger Regen. Auch in Unterkärnten, in der Steiermark südlich der Enns und im Burgenland war das der Fall. Die größten Abweichungen zum Klimamittel traten von der Koralpe bis in das südliche Wiener Becken auf.