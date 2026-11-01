Das hält Menschen trotz Todesgefahr in Oleschky

Das erwarten sich die Evakuierten jetzt

Wer Oleschky verlassen hat, konnte zwischen Bussen mit der Aufschrift Ukraine oder Russland entscheiden. Der älteste Flüchtling sei 94, der jüngste erst ein Jahr alt, sagte der Menschenrechtsbeauftragte der Ukraine, Dmytro Lubinez. Er begleitete die humanitäre Hilfsaktion mit seiner russischen Kollegin Jana Lantratowa. Eine 50-jährige Einwohnerin namens Wera erzählte beim Verlassen der Stadt, dass sie sich am meisten auf ein Wiedersehen mit ihrem Sohn (30) freue, der in Polen lebe. Sie habe ihn seit Kriegsbeginn nicht mehr gesehen. Sie und ihr Ehemann Sascha würden außerdem hoffen, in der Ukraine Arbeit zu finden.