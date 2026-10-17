Merz an SPD und Grüne: „Hört auf damit!“

Grüne und SPD machten deshalb eine Verständigung über eine gemeinsame Linie beim Thema Antisemitismus zur Voraussetzung für den Beginn von Sondierungen. Diese kam dann auch zustande. Die Dreier-Gespräche stocken derzeit allerdings, nachdem die von Mitgliedern der Linken-Fraktion eine Erklärung unterschrieben haben, die sich in einigen Punkten von der vereinbarten Version unterscheidet. Nun müsse dieses neue Dokument zunächst bewertet werden, teilten die SPD und die Grüne mit.