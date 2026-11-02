Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu Fuß auf der A23

Mann (22) turnt auf Autobahn herum – droht Beamten

Wien
02.11.2026 11:29
Der 22-Jährige war zu Fuß auf der A23 unterwegs (Symbolbild).
Der 22-Jährige war zu Fuß auf der A23 unterwegs (Symbolbild).(Bild: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am frühen Sonntagmorgen nahmen Polizisten einen 22-Jährigen fest, der zu Fuß auf der Südosttangente unterwegs war. Der junge Mann hatte die Beamten zuvor massiv bedroht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der offenbar stark alkoholisierte 22-Jährige hatte die Beamten mit dem Umbringen bedroht. Bevor der Mann von der Polizei gestoppt wurde, war er auf der A23 in Fahrtrichtung Norden auf Höhe der Praterbrücke zu Fuß unterwegs gewesen.

Laut Augenzeugen soll der 22-Jährige zudem auf dem Geländer der Autobahnbrücke herumgeklettert sein. Zwei Pkw-Lenker hielten daraufhin ihre Autos an und zogen den Mann vom Geländer herunter.

Lesen Sie auch:
Vor einem Innenstadtlokal kam es in der Halloween-Nacht zu einer Prügelei (Symboldbild).
Heftiger Ausraster
Rabiater (34) verletzt bei Festnahme 4 Polizisten!
02.11.2026
Im Dunkeln angefahren
Weil kein Bus mehr fuhr: Steirer starb am Heimweg
21.10.2026

„Kürzesten Weg nach Hause gesucht“
Der 22-Jährige verhielt sich gegenüber den einschreitenden Polizisten äußerst aggressiv und versuchte im Zuge der Amtshandlung zu flüchten. Einen Alkotest verweigerte der Mann. Im Zuge seiner Vernehmung gab der 22-Jährige an, den kürzesten Weg nach Hause gesucht zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
02.11.2026 11:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
7° / 9°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
7° / 9°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
5° / 8°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
6° / 8°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
6° / 9°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
212.211 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
119.667 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
116.514 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2066 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1863 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1510 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Wien
50.000 Euro im Minus
Protz-Influencer muss geknickt Insolvenz verkünden
Bundesliga-Highlights
Elfmeter, Eigentor: Rapids Derby-Sieg im Video
Drogenhändler-Ring:
Ski-Tourist bunkerte 30 Kilo „Schnee“ im Auto
Zu Fuß auf der A23
Mann (22) turnt auf Autobahn herum – droht Beamten
Heftiger Ausraster
Rabiater (34) verletzt bei Festnahme 4 Polizisten!
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf