Mann (22) turnt auf Autobahn herum – droht Beamten

„Kürzesten Weg nach Hause gesucht“

Der 22-Jährige verhielt sich gegenüber den einschreitenden Polizisten äußerst aggressiv und versuchte im Zuge der Amtshandlung zu flüchten. Einen Alkotest verweigerte der Mann. Im Zuge seiner Vernehmung gab der 22-Jährige an, den kürzesten Weg nach Hause gesucht zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.