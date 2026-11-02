Mann (22) turnt auf Autobahn herum – droht Beamten

Am frühen Sonntagmorgen nahmen Polizisten einen 22-Jährigen fest, der zu Fuß auf der Südosttangente unterwegs war. Der junge Mann hatte die Beamten zuvor massiv bedroht.
Der offenbar stark alkoholisierte 22-Jährige hatte die Beamten mit dem Umbringen bedroht. Bevor der Mann von der Polizei gestoppt wurde, war er auf der A23 in Fahrtrichtung Norden auf Höhe der Praterbrücke zu Fuß unterwegs gewesen.
Laut Augenzeugen soll der 22-Jährige zudem auf dem Geländer der Autobahnbrücke herumgeklettert sein. Zwei Pkw-Lenker hielten daraufhin ihre Autos an und zogen den Mann vom Geländer herunter.
„Kürzesten Weg nach Hause gesucht“
Der 22-Jährige verhielt sich gegenüber den einschreitenden Polizisten äußerst aggressiv und versuchte im Zuge der Amtshandlung zu flüchten. Einen Alkotest verweigerte der Mann. Im Zuge seiner Vernehmung gab der 22-Jährige an, den kürzesten Weg nach Hause gesucht zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.
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