Wie sich Haselsteiner von Benko austricksen ließ

Hans Peter Haselsteiner galt in den letzten Jahren als eingefleischter Fan von Finanzjongleur René Benko. Als er über seine Familienstiftung die Anteile an der Signa Holding im Jahr 2021 von zehn auf 15 Prozent erhöhen ließ, schrieb er dem Signa-Gründer im Namen der Familie eine Mail, in der er hochtrabend formulierte und am Ende notierte: Die Haselsteiners glauben „an das Gesamtkunstwerk René.“ Sprich: Man hatte offenbar grenzenloses Vertrauen in das Geldvermehrungs-Geschick des Tiroler Immobilien-Spekulanten.