Katy Perry feierte ihren Geburtstag abenteuerlich

Zu sehen ist, wie Perry und Trudeau Sandsteinfelsen auf einem Klettersteig erklimmen und auf einer schmalen Brücke eine tiefe Schlucht überqueren. Danach ging es auf einem Kajak weiter und zum Abschluss gab es noch eine Geburtstagstorte, die mit Schokolade und Beeren verziert ist. „Diese Woche bin ich auf Level 42 geklettert. Ich kann gut damit leben, 42 zu werden – solange ich es mit dir werden kann“, schrieb die Sängerin an Trudeau gerichtet und postete ein rotes Herz dazu.