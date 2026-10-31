Katy Perry feierte ihren Geburtstag abenteuerlich

US-Popsängerin Katy Perry hat ihren 42. Geburtstag offline in der Natur mit Partner Justin Trudeau (54) verbracht. Auf Instagram teilte sie Aufnahmen, die die Sängerin und den Ex-Politiker beim Klettern und einer Kajaktour zeigen.
Zu sehen ist, wie Perry und Trudeau Sandsteinfelsen auf einem Klettersteig erklimmen und auf einer schmalen Brücke eine tiefe Schlucht überqueren. Danach ging es auf einem Kajak weiter und zum Abschluss gab es noch eine Geburtstagstorte, die mit Schokolade und Beeren verziert ist. „Diese Woche bin ich auf Level 42 geklettert. Ich kann gut damit leben, 42 zu werden – solange ich es mit dir werden kann“, schrieb die Sängerin an Trudeau gerichtet und postete ein rotes Herz dazu.
Sie habe das Alter zunächst nicht sonderlich spannend gefunden, doch dann sei ihr erklärt worden, dass die Zahl 42 „die Antwort auf alles“ sei, meinte die US-Amerikanerin weiter. Damit spielte sie wohl auf den Science-Fiction-Klassiker „Per Anhalter durch die Galaxis“ an, in dem die Zahl die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens ist. Perry unterlegte die Aufnahmen auch mit der passenden Filmmusik.
Hier sehen Sie das Posting von Perry:
Geburtstag am 25. Oktober
Die Tour machten die Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister durch die Canyons. Wo genau die Fotos und Videos entstanden sind, sagte Perry nicht. Ihr Geburtstag war bereits am 25. Oktober. Das Posting machte sie einige Tage später.
Perry und Trudeau haben ihre Beziehung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Der Ex-Politiker hatte 2023 die Trennung von Sophie Grégoire nach rund 18 Jahren Ehe bekannt gegeben. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Perry war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen und hat mit ihm eine Tochter. Im September bezeichnete sie Trudeau in einem Interview als „die Liebe meines Lebens“.
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