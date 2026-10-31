Legendärer Leichtathletik-Held Donner ist tot!

Zuletzt in Linz 2024

Auch nachdem er als Präsident die ÖLV-Bühne als Funktionär verlassen hatte, ließ ihn die Leichtathletik nicht los. Bei den Staatsmeisterschaften in Linz 2024 war er in einem großen Kreis von Legenden wie Rudi Klaban oder Gunnar Prokop dabei. Damals aber schon schwer gezeichnet von seiner Krankheit.