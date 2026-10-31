„Es überwältigt, wie dicht Leben am Ende oft ist“

Drei Tage pro Woche suchen bis zu sechs Schwerkranke hier Halt. Ihr Leben wird von einer Diagnose abrupt abgebremst. Meistens ist es Krebs, auch schwere neurologische Krankheiten oder Atemwegserkrankungen kommen dazu. Sie bekommen hier Pflege und Versorgung. Es darf auch gemeinsam gelacht werden. „Ihr Leben wird oft zu sehr auf Arzttermine reduziert“, meint Martina Wallner. Sie ist Palliativ-Schwester im Team und Hospizbegleiterin. Daneben organisiert sie im Raum Saalfelden auch mobile Einsätze und hat dabei ein Team mit 16 Ehrenamtlichen im Hintergrund.