Schon mehr Verkehrstote als im gesamten Vorjahr

Salzburgs Straßen fordern immer wieder Menschenleben. Seit Jahresbeginn sind bereits 30 Personen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen – sechs mehr als im gesamten Vorjahr. Besonders häufig traf es Auto- und Motorradfahrer.
Nach vorläufigen Zahlen des VCÖ kamen heuer neun Pkw-Insassen, sieben Motorradfahrer sowie fünf Rad- und E-Bike-Fahrer bei Unfällen ums Leben. Ein trauriger Rückblick zeigt das Ausmaß: Seit dem Jahr 2000 starben auf Salzburgs Straßen insgesamt 1147 Menschen.
Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt allerdings ein wechselhaftes Bild. Während 2022 mit 19 Todesopfern deutlich weniger Menschen auf Salzburgs Straßen starben, waren es 2023 bereits 35. Noch dramatischer fiel die Bilanz in früheren Jahren aus: 2017 kamen 44 Menschen ums Leben, 2009 waren es sogar 62. Den traurigen Höchstwert seit der Jahrtausendwende gab es 2004 mit 81 Verkehrstoten.
Auch im Bundesländervergleich fällt die Bilanz ernüchternd aus. Salzburg liegt hinter Niederösterreich (91 Tote), Oberösterreich und der Steiermark (je 57) auf dem vierten Platz. Österreichweit verloren heuer bereits 304 Menschen im Straßenverkehr ihr Leben.
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