Schon mehr Verkehrstote als im gesamten Vorjahr

Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt allerdings ein wechselhaftes Bild. Während 2022 mit 19 Todesopfern deutlich weniger Menschen auf Salzburgs Straßen starben, waren es 2023 bereits 35. Noch dramatischer fiel die Bilanz in früheren Jahren aus: 2017 kamen 44 Menschen ums Leben, 2009 waren es sogar 62. Den traurigen Höchstwert seit der Jahrtausendwende gab es 2004 mit 81 Verkehrstoten.