Europas Bischöfe: „Größter militärischer Konflikt“

Gleichzeitig appellierten sie für den „Frieden in allen Konfliktgebieten dieses Kontinents und der ganzen Welt.“ Gewalt, Leid und die Missachtung der Menschenwürde dürften nicht zur Normalität werden. Die Vollversammlung fand vom 27. bis 30. Oktober erstmals in Salzburg statt. Österreich wurde durch den Vorsitzenden der Bischofskonferenz Erzbischof Franz Lackner vertreten.