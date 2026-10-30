Red Bull Salzburg beklagt den nächsten Verletzten

Die Verletztenliste des FC Red Bull Salzburg wird länger und länger. Für das sonntägige Bundesliga-Spiel gegen Austria Lustenau fallen acht Spieler fix aus. Ein neunter gesellt sich aller Voraussicht nach dazu, denn am Freitag zog sich ein weiterer Akteur eine Blessur zu.
„Vielleicht kommt noch einer dazu“, sagte Danny Röhl fast beiläufig, als er beim Medientermin des FC Red Bull Salzburg vor dem Bundesligaspiel gegen Austria Lustenau mit den beiden anwesenden Journalisten über die Verletzungsthematik in seiner Mannschaft sprach.
Auf Nachfrage erklärte der 37-Jährige, dass es sich um Jesper Lindström handelt. „Es sah nicht gut aus“, bedauerte Röhl und verwies auf Untersuchungen im Laufe des Tages. Lindström war zuletzt in toller Form und an zahlreichen Treffern beteiligt.
Fix ist, dass Enrique Aguilar, Juston Omoregie, Damir Redzic, Dominik Schmid und Nikolas Veratschnig gegen die Ländle-Elf nicht mitwirken können. Sota Kitano fällt mit einer Bandverletzung am Sprunggelenk mehrere Wochen aus, John Mellberg muss aufgrund einer Muskelblessur im Oberschenkel ebenfalls pausieren.
Immerhin: Leo Morgalla, der beim 3:1-Sieg gegen den LASK früh ausgewechselt werden musste, konnte schon wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.