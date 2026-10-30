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Er war in toller Form

Red Bull Salzburg beklagt den nächsten Verletzten

Red Bull Salzburg
30.10.2026 15:42
Jesper Lindström geigte in den vergangenen Wochen auf.
Jesper Lindström geigte in den vergangenen Wochen auf.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Die Verletztenliste des FC Red Bull Salzburg wird länger und länger. Für das sonntägige Bundesliga-Spiel gegen Austria Lustenau fallen acht Spieler fix aus. Ein neunter gesellt sich aller Voraussicht nach dazu, denn am Freitag zog sich ein weiterer Akteur eine Blessur zu.

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„Vielleicht kommt noch einer dazu“, sagte Danny Röhl fast beiläufig, als er beim Medientermin des FC Red Bull Salzburg vor dem Bundesligaspiel gegen Austria Lustenau mit den beiden anwesenden Journalisten über die Verletzungsthematik in seiner Mannschaft sprach.

Auf Nachfrage erklärte der 37-Jährige, dass es sich um Jesper Lindström handelt. „Es sah nicht gut aus“, bedauerte Röhl und verwies auf Untersuchungen im Laufe des Tages. Lindström war zuletzt in toller Form und an zahlreichen Treffern beteiligt.

Fix ist, dass Enrique Aguilar, Juston Omoregie, Damir Redzic, Dominik Schmid und Nikolas Veratschnig gegen die Ländle-Elf nicht mitwirken können. Sota Kitano fällt mit einer Bandverletzung am Sprunggelenk mehrere Wochen aus, John Mellberg muss aufgrund einer Muskelblessur im Oberschenkel ebenfalls pausieren.

Immerhin: Leo Morgalla, der beim 3:1-Sieg gegen den LASK früh ausgewechselt werden musste, konnte schon wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

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