Austria Salzburg glückte Derby-Generalprobe

Austria Salzburg kehrte am Freitagabend in der 2. Liga auf die Siegerstraße zurück. Die Maxglaner fertigten Tabellennachbar Amstetten mit 3:0 ab. Damit feierte die Mannschaft von Trainer Christian Schaider den bereits sechsten Saisonerfolg.
„Stadionpläne konsequent umsetzen“ – so reagierte die „Curva Viola“ am Freitagabend im Heimspiel der Salzburger Austria gegen Amstetten auf den heiß diskutierten Vorstoß von Bürgermeister Bernhard Auinger. Der SPÖ-Politiker macht dem Verein und seinen Anhängern neue Hoffnung auf eine neue Spielstätte. Damit überraschte Auinger neben den ansässigen Vereinen aber auch Sport-Landesrat Martin Zauner.
Austria in der zweiten Halbzeit in Überzahl
Im Spiel selbst waren die Gäste aus Niederösterreich nicht in der Lage, die Austria zu überraschen. Schon in der neunten Minute erzielte Christian Gebauer die Führung für die Hausherren. Vor einmal mehr ausverkauftem Haus jubelten die Violetten kurz vor der Pause dann noch einmal. Nach einem Handspiel auf der Linie des Amstetten-Akteurs Lukas Deinhofer zeigte ihm Schiedsrichter Stefan Macanovic die Rote Karte und zugleich auf den Elfmeterpunkt. Gebauer verwertete diesen sicher zum 2:0 für die Austria.
In Minute 55 machte Stürmer Tamar Crnkic nach einem Pass von Kapitän Florian Rieder den Deckel drauf. Das 3:0 war zugleich der Endstand. Die Austria hält nach elf Spieltagen schon bei sechs Siegen. In der gesamten Saison 2025/26 waren es neun „Dreier“ in 28 Runden. Mit dem Heimerfolg glückte auch die Generalprobe für das Stadtderby gegen den FC Liefering am 6. November. Die Austria hat dafür bereits rund 3000 Karten verkauft.
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