Austria Salzburg glückte Derby-Generalprobe

Austria in der zweiten Halbzeit in Überzahl

Im Spiel selbst waren die Gäste aus Niederösterreich nicht in der Lage, die Austria zu überraschen. Schon in der neunten Minute erzielte Christian Gebauer die Führung für die Hausherren. Vor einmal mehr ausverkauftem Haus jubelten die Violetten kurz vor der Pause dann noch einmal. Nach einem Handspiel auf der Linie des Amstetten-Akteurs Lukas Deinhofer zeigte ihm Schiedsrichter Stefan Macanovic die Rote Karte und zugleich auf den Elfmeterpunkt. Gebauer verwertete diesen sicher zum 2:0 für die Austria.