Seifenoper um Österreichs größte Kulturbaustelle

Finanzlücke sollen private Sponsoren schließen

Konkret wird im Bericht des Rechnungshofes auf eine mögliche Erhöhung der Gesamtkosten auf bis zu 636,23 Millionen Euro hingewiesen. Ein Dorn im Auge ist den Prüfern aus Wien unter anderem die mittlerweile verlängerte Bauzeit bis Mai 2033 und eine unklare Finanzierung des letzten Bauabschnitts. Für die Sanierung von Haus für Mozart und Felsenreitschule fehlen bis zu 86 Millionen Euro. Die Festspiele geben dies zwar offen zu. Jedoch nicht, ohne schon einen Plan B im Ärmel zu haben: Private Mäzene sollen an dieser Stelle finanziell einspringen.