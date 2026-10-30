Salzburger Band entert die Bühne von US-Star

Rock im Geiste der 60er, 70er und 80er! Das Love Boat Trio spielt kommende Woche seine beiden ersten Auftritte in der neuen Besetzung – und darf dabei gleich die Vorband für eine waschechte US-Rockikone geben. . .
„Wenn man die Musik der Rolling Stones, von Fleetwood Mac, den Beatles und den Beach Boys zusammen schüttet und mix – dann kommt in etwa unsere Musik raus“, lacht Dominic Muhrer. Der frühere Makemakes-Frontmann und Songcontest-Starter hat sich bereits vor mehreren Jahren mit Kollegen Leo Golser zur Kombo Love Boat zusammen geschlossen. Mittlerweile zupft Joe Huber den Bass – als Love Boat Trio hat man ebenerst ein gemeinsames Album aufgenommen. „Es ist definitiv tanzbar geworden, mit dem Fokus auf das Wesentliche. Wir waren immer schon Liebhaber vom Sound der 60er, 70er und 80er“, sagt Muhrer.
Erstmals live zu hören ist das Trio am 2. November im Salzburger Rockhouse. Noch gibt es einige wenige Restkarten. Tags darauf steht im Münchner Kesselhaus der nächste Auftritt an. Love Boat spielt im Vorprogramm von US-Sänger und Stargitarrist Brian Fallon. „Er ist einer der besten Freunde von Bruce Springsteen. Vielleicht ergibt sich da ja noch etwas“, hofft die Salzburger Kombo.
Neo-Bassist Joe Huber spielt hierbei eine wichtige Rolle. Er ist in der Musikbranche bereits bestens vernetzt. Denn: Der Salzburger baut mit seiner Firma „Isle of Tone“ Edel-Effektpedale, die Rockgrößen wie Slash (Guns n’Roses) gerne nutzen.
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