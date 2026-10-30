Salzburger Band entert die Bühne von US-Star

„Wenn man die Musik der Rolling Stones, von Fleetwood Mac, den Beatles und den Beach Boys zusammen schüttet und mix – dann kommt in etwa unsere Musik raus“, lacht Dominic Muhrer. Der frühere Makemakes-Frontmann und Songcontest-Starter hat sich bereits vor mehreren Jahren mit Kollegen Leo Golser zur Kombo Love Boat zusammen geschlossen. Mittlerweile zupft Joe Huber den Bass – als Love Boat Trio hat man ebenerst ein gemeinsames Album aufgenommen. „Es ist definitiv tanzbar geworden, mit dem Fokus auf das Wesentliche. Wir waren immer schon Liebhaber vom Sound der 60er, 70er und 80er“, sagt Muhrer.