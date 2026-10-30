Das ist Salzburgs kinderreichste Gemeinde

In der Altersstruktur der Salzburger Gemeinden gibt es deutliche Unterschiede. Auffällig: In St. Koloman sind fast 18 Prozent der Einwohner jünger als 14 Jahre. Somit liegt der wohl kinderreichste Ort Salzburgs im Tennengau. In Mauterndorf im Lungau findet sich die älteste Bevölkerung. 30 Prozent sind 65 Jahre oder älter.

So viele Babys kamen in Salzburg 2025 zur Welt

Im Jahr 2025 erblickten in Salzburg täglich durchschnittlich 13,7 Babys das Licht der Welt. Ein Neugeborenes wog im Schnitt 3335 Gramm. Das schwerste Baby brachte gleich 5350 Gramm auf die Waage.