Das ist Salzburgs kinderreichste Gemeinde

Die Daten aus der neuen Bevölkerungsstatistik für Salzburg zeigen: Insgesamt wächst das Bundesland nur leicht. Im Flachgau ist das Plus am größten. Die kinderreichste Gemeinde ist aber im Tennengau zu finden.
In der Altersstruktur der Salzburger Gemeinden gibt es deutliche Unterschiede. Auffällig: In St. Koloman sind fast 18 Prozent der Einwohner jünger als 14 Jahre. Somit liegt der wohl kinderreichste Ort Salzburgs im Tennengau. In Mauterndorf im Lungau findet sich die älteste Bevölkerung. 30 Prozent sind 65 Jahre oder älter.
So viele Babys kamen in Salzburg 2025 zur Welt
Im Jahr 2025 erblickten in Salzburg täglich durchschnittlich 13,7 Babys das Licht der Welt. Ein Neugeborenes wog im Schnitt 3335 Gramm. Das schwerste Baby brachte gleich 5350 Gramm auf die Waage.
Wo Salzburg wächst
Das stärkte Bevölkerungswachstum verzeichnet der Flachgau mit einem Plus von 7,4 Prozent im Zehnjahresvergleich. Insgesamt lebten im Bundesland Salzburg mit Stichtag 1. Jänner 2025 genau 573.526 Menschen. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 0,1 Prozent.
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