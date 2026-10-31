FPÖ will dieses Rauschmittel für Junge verbieten

Lachgas als Partydroge? Was nach einem harmlosen Spaß klingt, das kann einen bitterbösen Ausgang nehmen. Immer mehr Jugendliche inhalieren das Gas, das auch in Schlagsahne- und Sodakapseln vorkommt, für den schnellen Kick. Über Luftballons eingeatmet, löst es einen kurzen Rausch mit Glücksgefühlen aus. Das gesundheitliche Risiko und mögliche Schäden an Nerven und Gehirn sind nicht zu unterschätzen.