Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Pläne im Heutal

Skigebiet-Betreiber gibt nach Pleite nicht auf

Salzburg
30.10.2026 11:00
Im Heutal gibt es vier klassische Schlepplifte. Die Pläne für den großen Ausbau sind durch die ...
Im Heutal gibt es vier klassische Schlepplifte. Die Pläne für den großen Ausbau sind durch die Pleite vom Tisch, dennoch soll künftig investiert werden.(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Statt moderner Sessellifte soll künftig ganz bodenständig auf die bestehenden, altbewährten Schlepplifte gesetzt werden. Was Schneekanonen damit zu tun haben und bis wann Wintersportler in Unken wieder die Hänge hinabwedeln können – die „Krone“ hat nachgefragt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Große Pläne für ein kleines Skigebiet: Noch im April erzählte Sebastian Vitzthum vom Ausbau im Heutal. Ein Sessellift sollte etwa mittels Crowdfunding – Geld privater Investoren – neu gebaut werden. Jetzt schlitterte die Heutal-Lift GmbH Unken mit Verbindlichkeiten von gut einer Million Euro in die Pleite.

„Der Schritt zum Insolvenzantrag war für uns schwierig. Wir haben zu wenige Partner gefunden und die großen Investitionen waren dadurch dann kaum zu stemmen“, erzählt Vitzthum offen auf „Krone“-Nachfrage und ergänzt: „Wir werden uns als Heutal immer in einer eigenen Nische bewegen.“

Bestehende Schlepplifte sollen bald wieder laufen
Dennoch schmiedet er weitere Pläne für die Zukunft: „Wir wollen in jedem Fall 2027/28 wieder öffnen“. Statt neuem Sessellift sollen dann die vier bestehenden Schlepplifte laufen, der Winterbetrieb durch neue Schneekanonen garantiert werden. Dafür wurde die Natursport Heutal Betriebs GmbH neu gegründet.

Lesen Sie auch:
Klein, aber fein: Viele Einheimische schätzen das Gebiet. 
Ausbau kommt
Kein Skibetrieb im Heutal diesen Winter
21.04.2026
Neuer Lift im Heutal
„Bei der Finanzierung fehlt nicht mehr viel!“
22.04.2026
Sanierung angestrebt
Schon wieder ist ein Klein-Skigebiet insolvent
29.10.2026

Ob alles planmäßig klappt, hänge allerdings von der Abwicklung des Insolvenzverfahrens ab. Mit genug Naturschnee könnte es schon heuer vereinzelte Skitage geben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
30.10.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
154.881 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
112.223 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
97.244 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1464 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
888 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf