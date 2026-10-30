Feuerwehr barg Kleinwagen aus Straßengraben

15 Feuerwehrleute, drei Einsatzfahrzeuge und ein kleiner Pkw: Gegen 11 Uhr rückten die Floriani am Donnerstag in Obertrum zu einem Auto im Straßengraben aus. Erst am Vorabend war es zur Bergung eines Linienbusses gegangen, der mittels Seilwinde zurück auf die Straße gezogen werden musste.