Schlusslicht gibt gegen Topteam Lebenszeichen ab

Die Grünauer starteten stark, erzielten nach etwas mehr als 20 Minuten auch die Führung durch Petrit Nika – doch der Linienrichter hielt die Fahne wegen Abseits nach oben. Nach rund 30 Minuten wurde es im eigenen Strafraum brenzlig: Torhüter Valerian Rehrl fing den Ball außerhalb des Strafraums, was Gelb und eine perfekte Freistoßsituation für die Oberösterreicher zur Folge hatte. Der ruhende Ball landete jedoch in der Mauer. So ging es – in einer hitzigen Partie – mit 0:0 in die Pause. „Es soll keine Ausrede sein, aber es ist halt schwierig, wenn du 50 Fouls gegen dich bekommst“, sagte Lindner auf die Frage, ob es am Feld auch so emotional hergegangen sei.