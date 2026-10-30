Schlusslicht gibt gegen Topteam Lebenszeichen ab

Für eine große Überraschung sorgte der FC Pinzgau in der Nordliga gegen die LASK Amateure. Die Saalfeldener, Tabellenletzter, holten gegen das zweite Teams des österreichischen Meisters einen Punkt. Dafür musste Wals-Grünau eine 0:1-Niederlage gegen Bad Schallerbach einstecken.
Auf der Tribüne saßen fast schon mehr Spieler als auf der Kaderliste standen: Das Verletzungspech hat Nordligist Wals-Grünau kurz vor Ende der Herbstsaison weiter fest im Griff. Mit dem letzten Aufgebot verloren die Flachgauer gegen Bad Schallerbach am Ende knapp mit 0:1. „Wir sind nicht in unser Spiel reingekommen, es hat ein bisschen müde gewirkt“, meinte Linksverteidiger Florian Lindner.
Die Grünauer starteten stark, erzielten nach etwas mehr als 20 Minuten auch die Führung durch Petrit Nika – doch der Linienrichter hielt die Fahne wegen Abseits nach oben. Nach rund 30 Minuten wurde es im eigenen Strafraum brenzlig: Torhüter Valerian Rehrl fing den Ball außerhalb des Strafraums, was Gelb und eine perfekte Freistoßsituation für die Oberösterreicher zur Folge hatte. Der ruhende Ball landete jedoch in der Mauer. So ging es – in einer hitzigen Partie – mit 0:0 in die Pause. „Es soll keine Ausrede sein, aber es ist halt schwierig, wenn du 50 Fouls gegen dich bekommst“, sagte Lindner auf die Frage, ob es am Feld auch so emotional hergegangen sei.
Zweite Niederlage für Wals-Grünau
Kurz nach dem Seitenwechsel ging Bad Schallerbach durch ein Traumtor in Führung: Jonas Rohner (49.) zog ab und traf unhaltbar für Rehrl ins Kreuzeck. Danach drückten die Grünauer drauf, hatten nach circa einer Stunde mehrere Schüsse am Stück. Die wurden aber alle abgeblockt oder abgewehrt. Die Partie blieb hitzig, die richtig großen Möglichkeiten blieben aus. So kassierte die Elf von Trainer Bernhard Huber-Rieder die zweite Saisonpleite. Umso bitterer, weil Grünau durch die Ergebnisse in den anderen Spielen wieder die Tabellenspitze erklimmen hätte können. Denn Grödig knöpfte Wallern beim 0:0 einen Punkt ab.
Indes lieferte der FC Pinzgau gegen die LASK Amateure ein beherztes Spiel ab und feierte überraschenderweise einen Punkt. Trotz 0:2-Rückstands gelang den Saalfeldenern das Comeback. Ex-Austria-Stürmer Johannes Zottl gelang dann sogar der Treffer zum 3:2, doch auch die Oberösterreicher kamen zurück und glichen noch aus.
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