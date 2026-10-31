Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wuff, wuff!

Kleine Spürnase „Balin“ wird ein richtig Großer

Salzburg
31.10.2026 07:00
Zwischen den Einheiten bleibt für „Balin“ noch genug Zeit zum Kuscheln – ganz viele ...
Zwischen den Einheiten bleibt für „Balin“ noch genug Zeit zum Kuscheln – ganz viele Streicheleinheiten inklusive.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Kleiner Hund, große Spürnase! Der erst wenige Wochen alte Schäferwelpe „Balin“ ist der flauschigste Neuzugang der Salzburger Polizei. Täglich trainiert der Vierbeiner – und wandelt damit auf den Spuren von TV-Legende Kommissar Rex ... 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Noch keinen Meter groß, flauschig und ziemlich verspielt und verschmust: Schäferwelpe „Balin“ ist erst 15 Wochen alt – und doch steht jetzt schon fest: Aus dem kleinen Vierbeiner wird schon bald einmal ein ganz Großer. „Balin“ hat eben erst seine Ausbildung zum Polizeispürhund gestartet.

Lesen Sie auch:
Wie zahlreiche andere Dackelbesitzer präsentierten Celina und Tochter Perla (6) ihre herzige ...
Hundeparade
Dackel wackeln gemeinsam durch Mozartstadt
03.10.2026

„Wir haben ihn vor einigen Wochen vom Züchter bekommen und sofort mit dem Training gestartet. Alles noch total spielerisch“, meint Michael Teufel. Er ist Ausbildungsleiter der Salzburger Polizeihunde. Auffällig: „Balin“ gehorcht trotz seines jungen Alters bereits aufs Wort, befolgt die Kommandos seiner Trainer längst bestens. „Das funktioniert auch mit vielen Leckerlis“, lacht Teufel.

Noch verlaufen die alltäglichen Trainingseinheiten sehr spielerisch ab.
Noch verlaufen die alltäglichen Trainingseinheiten sehr spielerisch ab.(Bild: Markus Tschepp)

Tatwaffen erschnüffeln, die Fährten und Spuren von Einbrechern wittern oder auch das Aufspüren verdächtiger Objekte: All das lernt „Balin“ im Rahmen seiner knapp zweijährigen Ausbildung. Zum Abschluss muss der Vierbeiner samt seiner Diensthundeführerin noch eine Abschlussprüfung ablegen. Erst dann darf „Balin“ tatsächlich auf den Spuren von TV-Hund „Kommissar Rex“ wandeln und bei Polizei-Einsätzen vor Ort sein.

Allerdings: Beim alltäglichen Streifendienst ist der tierische Nachwuchs-Polizist schon jetzt mit dabei. Teufel: „Da machen wir schon immer Übungen, sind mit ihm am Bahnhof oder auch am Flughafen unterwegs.“ So soll „Balin“ behutsam auf seine künftigen Aufgaben vorbereitet werden – selbstredend wieder mit vielen Leckerlis.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
31.10.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
113.518 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
104.828 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Royals
Prinzessin Amalia stahl bei Gala-Dinner allen Show
87.180 mal gelesen
Kronprinzessin Amalia begeisterte beim Dinner mit dem Staatsrat in Den Haag im limettengrünen ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1468 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf