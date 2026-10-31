Kleine Spürnase „Balin“ wird ein richtig Großer

Noch keinen Meter groß, flauschig und ziemlich verspielt und verschmust: Schäferwelpe „Balin“ ist erst 15 Wochen alt – und doch steht jetzt schon fest: Aus dem kleinen Vierbeiner wird schon bald einmal ein ganz Großer. „Balin“ hat eben erst seine Ausbildung zum Polizeispürhund gestartet.