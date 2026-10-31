Kleine Spürnase „Balin“ wird ein richtig Großer

Kleiner Hund, große Spürnase! Der erst wenige Wochen alte Schäferwelpe „Balin“ ist der flauschigste Neuzugang der Salzburger Polizei. Täglich trainiert der Vierbeiner – und wandelt damit auf den Spuren von TV-Legende Kommissar Rex ...
Noch keinen Meter groß, flauschig und ziemlich verspielt und verschmust: Schäferwelpe „Balin“ ist erst 15 Wochen alt – und doch steht jetzt schon fest: Aus dem kleinen Vierbeiner wird schon bald einmal ein ganz Großer. „Balin“ hat eben erst seine Ausbildung zum Polizeispürhund gestartet.
„Wir haben ihn vor einigen Wochen vom Züchter bekommen und sofort mit dem Training gestartet. Alles noch total spielerisch“, meint Michael Teufel. Er ist Ausbildungsleiter der Salzburger Polizeihunde. Auffällig: „Balin“ gehorcht trotz seines jungen Alters bereits aufs Wort, befolgt die Kommandos seiner Trainer längst bestens. „Das funktioniert auch mit vielen Leckerlis“, lacht Teufel.
Tatwaffen erschnüffeln, die Fährten und Spuren von Einbrechern wittern oder auch das Aufspüren verdächtiger Objekte: All das lernt „Balin“ im Rahmen seiner knapp zweijährigen Ausbildung. Zum Abschluss muss der Vierbeiner samt seiner Diensthundeführerin noch eine Abschlussprüfung ablegen. Erst dann darf „Balin“ tatsächlich auf den Spuren von TV-Hund „Kommissar Rex“ wandeln und bei Polizei-Einsätzen vor Ort sein.
Allerdings: Beim alltäglichen Streifendienst ist der tierische Nachwuchs-Polizist schon jetzt mit dabei. Teufel: „Da machen wir schon immer Übungen, sind mit ihm am Bahnhof oder auch am Flughafen unterwegs.“ So soll „Balin“ behutsam auf seine künftigen Aufgaben vorbereitet werden – selbstredend wieder mit vielen Leckerlis.
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