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Salzburger Liga

Ein Probst-Goldtor stürzte  Leader  im Schlager 

Salzburg: Sport-Nachrichten
30.10.2026 23:27
Die Väter des Bürmoos-Sieges: Eder (links) und Probst.
Die Väter des Bürmoos-Sieges: Eder (links) und Probst.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Ein einziger Treffer entschied den Schlager in der Salzburger Liga in Straßwalchen, wo der Andrang so hoch wie selten zuvor war. Neo-Leader Bürmoos ist weiter seit Mai in der Liga unbesiegt.

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„Der große Gewinner war heute der Fußball“, meinte Straßwalchen-Trainer Maxl Scharrer. Dabei hatte sein Team eben den großen Schlager der Salzburger Liga gegen Bürmoos vor rekordverdächtigen 700 Zuschauern verloren – und damit die Tabellenführung abgegeben. „Spitzenspiel stand drauf, Spitzenspiel war drin“, hielt Bürmoos-Routinier Stefan Permanschlager fest. In dem seine Seite nach knapp zehn Sekunden den ersten Sitzer vorfand. Weil auf der Gegenseite der genesene Goalgetter Mathias Chudoba zwei Chancen vergab, ging es torlos in die Pause.

Zitat Icon

Ich habe Leute aus Bürmoos gesehen, die noch nie bei einem Heimspiel bei uns gewesen sind.

Bürmoos-Coach Valentino Jovic über den Andrang beim Hit

Danach avancierte vorne Bürmoos-Knipser Probst per Alleingang und Treffer ins kurze Eck – sein zwölfter Saisontreffer – zum Matchwinner. Hinten hielt wiederum Goalie Eder zweimal mit sehenswerten Paraden die „Null“ fest. Und sicherte seiner Seite den dringend benötigten Sieg im Titelduell.

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„Für uns war es ein Volksfest, leider mit dem falschen Ausgang. Ein Punkt wäre verdient gewesen“, urteilte Hausherren-Sportchef Max Chudoba. Gäste-Obmann Robert Eckschlager befand: „Wir waren ein Eitzerl besser.“ Coach Valentino Jovic bestätigte: „Es ist 51:49 für uns ausgegangen.“

Verfolger pirscht sich an
Damit ist Bürmoos weiter seit Ende Mai – 18 Spiele – in der Liga unbesiegt. Und hatte trotzdem den Druck, beim Leader gewinnen zu müssen. „Das sind unfassbare Serien“, betonte Jovic. Indes bleibt Puch im Windschatten des Topduos. Beim 1:0 gegen den SAK schlug einmal mehr das kongeniale Duo Sorda-Nußbaumer zu. „Sonst haben wir uns ziemlich neutralisiert“, meinte Puch-Coach Daniel Buhacek. Ziel: Auch im letzten Herbstspiel vorne dran bleiben.

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