Ein Probst-Goldtor stürzte  Leader  im Schlager 

„Der große Gewinner war heute der Fußball“, meinte Straßwalchen-Trainer Maxl Scharrer. Dabei hatte sein Team eben den großen Schlager der Salzburger Liga gegen Bürmoos vor rekordverdächtigen 700 Zuschauern verloren – und damit die Tabellenführung abgegeben. „Spitzenspiel stand drauf, Spitzenspiel war drin“, hielt Bürmoos-Routinier Stefan Permanschlager fest. In dem seine Seite nach knapp zehn Sekunden den ersten Sitzer vorfand. Weil auf der Gegenseite der genesene Goalgetter Mathias Chudoba zwei Chancen vergab, ging es torlos in die Pause.