Ein Probst-Goldtor stürzte  Leader  im Schlager 

Ein einziger Treffer entschied den Schlager in der Salzburger Liga in Straßwalchen, wo der Andrang so hoch wie selten zuvor war. Neo-Leader Bürmoos ist weiter seit Mai in der Liga unbesiegt.
„Der große Gewinner war heute der Fußball“, meinte Straßwalchen-Trainer Maxl Scharrer. Dabei hatte sein Team eben den großen Schlager der Salzburger Liga gegen Bürmoos vor rekordverdächtigen 700 Zuschauern verloren – und damit die Tabellenführung abgegeben. „Spitzenspiel stand drauf, Spitzenspiel war drin“, hielt Bürmoos-Routinier Stefan Permanschlager fest. In dem seine Seite nach knapp zehn Sekunden den ersten Sitzer vorfand. Weil auf der Gegenseite der genesene Goalgetter Mathias Chudoba zwei Chancen vergab, ging es torlos in die Pause.
Ich habe Leute aus Bürmoos gesehen, die noch nie bei einem Heimspiel bei uns gewesen sind.
Bürmoos-Coach Valentino Jovic über den Andrang beim Hit
Danach avancierte vorne Bürmoos-Knipser Probst per Alleingang und Treffer ins kurze Eck – sein zwölfter Saisontreffer – zum Matchwinner. Hinten hielt wiederum Goalie Eder zweimal mit sehenswerten Paraden die „Null“ fest. Und sicherte seiner Seite den dringend benötigten Sieg im Titelduell.
„Für uns war es ein Volksfest, leider mit dem falschen Ausgang. Ein Punkt wäre verdient gewesen“, urteilte Hausherren-Sportchef Max Chudoba. Gäste-Obmann Robert Eckschlager befand: „Wir waren ein Eitzerl besser.“ Coach Valentino Jovic bestätigte: „Es ist 51:49 für uns ausgegangen.“
Verfolger pirscht sich an
Damit ist Bürmoos weiter seit Ende Mai – 18 Spiele – in der Liga unbesiegt. Und hatte trotzdem den Druck, beim Leader gewinnen zu müssen. „Das sind unfassbare Serien“, betonte Jovic. Indes bleibt Puch im Windschatten des Topduos. Beim 1:0 gegen den SAK schlug einmal mehr das kongeniale Duo Sorda-Nußbaumer zu. „Sonst haben wir uns ziemlich neutralisiert“, meinte Puch-Coach Daniel Buhacek. Ziel: Auch im letzten Herbstspiel vorne dran bleiben.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.