Ein Triumph der Kulturlosigkeit?

Und so ist die Kritik des Rechnungshofs über die Sanierung der Festspielgebäude einzuordnen. In die Zeit der Planungen für den Umbau eines der wichtigsten Kulturfestivals der Welt krachte eine Pandemie, ein von Russland angezettelter Krieg gegen die Ukraine und Trumps Chaos-Politik mit den Zöllen. Um da festzustellen, dass alles teurer wird, hätte es keiner tiefschürfenden Detektivarbeit eines Trupps von Wirtschaftsexperten bedurft.