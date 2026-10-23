Großbestellung an Grippe-Impfstoffen ist angerollt

Die Ordinationen werden ab Dienstag, gleich nach dem Nationalfeiertag, beliefert. Praxen, die einen Liefertermin vor dem 27. Oktober hatten, ruft der Logistiker an und vereinbart einen neuen. Ersatztermine gibt es erst, wenn die Lieferung beim eigenen Arzt angekommen ist. Wer seinen Termin verloren hat, braucht zwingend soll ab Mitte kommender Woche in seiner Ordination nachfragen, ob der Impfstoff schon da ist. Dann kann der Termin im Idealfall schnell nachgeholt werden. Wer nicht warten will, hat Alternativen. Den Ersatzimpfstoff Flucelvax, der kurzfristig gekauft wurde, darf ab sofort jeder ab sechs Monaten bekommen.