Ein Sieg der Demokratie

Man stelle sich vor, Österreich befände sich im Krieg mit Terrororganisationen an seinen Grenzen, bedroht auch von einem Land mit einem Atomwaffenprogramm, das dazu dienen soll, unseren Staat auszulöschen. Hunderttausende junge und auch nicht mehr ganz so junge Männer und Frauen würden seit Jahren immer wieder in den Kampf eingezogen. Es gäbe Tausende Gefallene und Verwundete. Und vor Kriegsausbruch hätte ein Terrorangriff mit 1200 Toten und Hunderten Entführten das ganze Land traumatisiert.