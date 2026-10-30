Tobende Trainer beginnen beinahe zu raufen – Rot!

Vorbildwirkung geht anders: In einem hitzigen Schlager der norwegischen Fußball-Liga sind die Trainer von Bodö/Glimt und Viking Stavanger ausgeschlossen worden- nachdem sie aneinandergeraten waren und beinahe zu raufen begonnen hätten ...
Auslöser der turbulenten Situation an der Out-Linie war ein schweres Foul von Bodö/Glimt-Star Jens Petter Hauge kurz vor der Pause. Dessen Trainer Kjetil Knudsen und Viking-Widerpart Morten Jensen richteten sich erst verbale Nettigkeiten aus, ehe sie wie zwei Boxer beim „Ballyhoo“ Nase an Nase gegenüberstanden.
Schiedsrichter schloss beide Streithähne mit Rot aus
Es folgte ein Geschubse, in dessen Folge Knudsen unter anderem den Schirm von Jensens Kapperl nach unten zog. Der Schiedsrichter zog letztlich die Konsequenzen und schloss beide Streithähne mit Rot aus.
Auch nach dem Spiel waren die beiden Trainer noch nicht völlig zur Ruhe gekommen – wie dieser X-Beitrag zeigt:
Und sportlich gesehen? Da setzte sich Bodö/Glimt gegen den ebenfalls in der Champions League engagierten Meister Viking mit 3:2 durch. Viking liegt nun punktgleich mit Bodö an der Tabellenspitze.
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