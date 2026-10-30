Tobende Trainer beginnen beinahe zu raufen – Rot!

Auslöser der turbulenten Situation an der Out-Linie war ein schweres Foul von Bodö/Glimt-Star Jens Petter Hauge kurz vor der Pause. Dessen Trainer Kjetil Knudsen und Viking-Widerpart Morten Jensen richteten sich erst verbale Nettigkeiten aus, ehe sie wie zwei Boxer beim „Ballyhoo“ Nase an Nase gegenüberstanden.