Villachs Einkaufstempel wird zur Wintersportarena

Skier statt Einkaufstaschen! Im ATRIO Villach ging es am Freitag sportlich zur Sache. Skisprung-Legende Martin Koch und weitere prominente Gäste lieferten sich mitten im Einkaufszentrum ein Langlaufrennen – und das ganz ohne Schnee.
Wo sonst die Kunden durch die Geschäfte bummeln, werden plötzlich Langlaufskier angeschnallt. Die Plaza im ATRIO Villach hat sich in eine kleine Wintersportarena verwandelt. Gemeinsam mit der Villacher Alpen Arena und weiteren Partnern wird dort zwei Tage lang der Wintersport mitten in die Stadt geholt.
Für einen sportlichen Auftakt sorgten gleich mehrere bekannte Gesichter: Skisprung-Legende Martin Koch, Alpen-Arena-Geschäftsführer Franz Smoliner, Landtagsabgeordnete Nicole Schojer, Gemeinderat Gerhard Kofler und ATRIO-Chef Oliver Steiner lieferten sich auf dem eigens aufgebauten Langlaufteppich ein kleines Rennen.
Vor allem die jüngsten Besucher kommen auf ihre Kosten. Sie können kostenlos erste Erfahrungen auf Langlaufskiern sammeln und erhalten als Zugabe eine Langlauf-Tageskarte für die Villacher Alpen Arena.
Am Samstag, 31. Oktober, geht das sportliche Treiben von 9 bis 18 Uhr weiter. Neben dem Langlaufteppich warten eine ÖSV-Minischanze, eine Kletterwand, ein Skisimulator und mehrere Showtrainings. Auch Skirennläuferin Nadine Fest kommt von 10 bis 12 Uhr zum Meet & Greet vorbei. Sämtliche Mitmachangebote sind kostenlos.
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