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Enges Rennen

Kane lag 28 Punkte vor Mbappe bei Ballon-d‘Or-Wahl

Fußball International
30.10.2026 23:27
Harry Kane
Harry Kane(Bild: AP/Kin Cheung)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt ist es heraußen: Die Abstimmungszahlen sind da: Bayern-München-Stürmer Harry Kane hat den Ballon d‘Or mit dem knappen Vorsprung von 28 Punkten vor Real-Madrid-Star Kylian Mbappe gewonnen!

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Das zeigt das genaue Endergebnis, das die französische Zeitung „L‘Equipe“ und das Fachmagazin „France Football“ Freitagabend veröffentlichten.

Demnach kam Kane auf 1055 Punkte, Mbappe auf 1027 Zähler. Barcelonas spanischer Jungstar Lamine Yamal erreichte 881 Punkte.

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Rennen ist eng gewesen
Auf den Plätzen vier und fünf folgten Rodri (726) und Lionel Messi (612). Schon zuvor hatten die Organisatoren angedeutet, dass das Rennen um die UEFA-Auszeichnung eng gewesen sei.

Stimmberechtigt für die Entscheidung waren jeweils ein Journalist oder eine Journalistin aus den Top-100-Nationen der FIFA-Weltrangliste.

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