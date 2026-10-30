Gebäude im Vollbrand! Wassermangel und Waldnähe

Ein Gebäude im niederösterreichischen Enzesfeld-Lindabrunn stand Freitagabend im Vollbrand. Mehrere Stunden kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen. Die Lage war herausfordernd, das ehemalige Erholungszentrum steht in Waldnähe und es herrscht Wassermangel.
Stunden dauerten die Löscharbeiten im Bezirk Baden an, in Enzesfeld-Lindabrünn ist ein ehemaliges Erholungszentrum in Brand geraten. Am Abend seien Teile des Dachstuhls eingestürzt, teilt das Bezirksfeuerwehrkommando Baden auf Facebook mit.
Die Florianis sind seit Stunden im Einsatz:
Die Feuerwehrleute kämpften mit einer schwierigen Ausgangslage. „Das größte Problem ist der Wassermangel“, schreibt die Feuerwehr. Das örtliche Hydrantennetz sei überlastet. Auch die Lage des Hauses stellte die Einsatzkräfte vor Herausforderungen, es gibt nicht viel Platz und das Gebäude steht in der Nähe eines Waldes.
Die Florianis setzten deshalb eine Drohne ein, die bei der Lageeinschätzung hilft und forderten einige Großtanklöschfahrzeuge und weitere Tanklöschfahrzeuge an.
Die Feuerwehr berichtete auf Facebook von dem Brand:
Das Erholungszentrum steht laut Feuerwehr schon seit mehreren Jahren leer und ist geschlossen. In Videos ist zu sehen, dass in dem Gebäude auch ein Restaurant untergebracht war.
Am Abend waren 15 freiwillige Feuerwehren im Einsatz, auch aus den Nachbarbezirken Wiener Neustadt und Mödling. Zahlreiche Florianis waren mit Atemschutzgeräten im Einsatz.
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