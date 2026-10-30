Gebäude im Vollbrand! Wassermangel und Waldnähe

Die Feuerwehrleute kämpften mit einer schwierigen Ausgangslage. „Das größte Problem ist der Wassermangel“, schreibt die Feuerwehr. Das örtliche Hydrantennetz sei überlastet. Auch die Lage des Hauses stellte die Einsatzkräfte vor Herausforderungen, es gibt nicht viel Platz und das Gebäude steht in der Nähe eines Waldes.